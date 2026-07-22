Las autoridades han atendido a 128,324 familias y hay 23,122 individuos en 107 campamentos temporales distribuidos en el país

Inicio / Internacional / Suman 5,346 muertos por el doble terremoto en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, reportó el día de hoy que 5.346 personas han muerto a causa del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que tuvo lugar hace casi un mes en el norte de Venezuela; esto se debió a que las autoridades incorporaron 68 muertes adicionales al conteo.

El balance, que fue publicado en la cuenta de Telegram de Delcy Rodríguez, quien es también hermana del presidente encargado, señala que el número de heridos se mantiene en 16.740 y el de las personas sin vivienda en 17.907.

Las autoridades han atendido a 128,324 familias y hay 23,122 individuos en 107 campamentos temporales.

Según el balance oficial, además, este desastre tuvo un impacto en aproximadamente 856 edificios y provocó el colapso de 190. Asimismo, desde el doble terremoto del pasado 24 de junio se han registrado 1,405 réplicas.

Las autoridades venezolanas no brindan cifras de desaparecidos. Sin embargo, la plataforma ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela', un sitio web que informa sobre individuos cuya ubicación es desconocida después de los terremotos, ha documentado a 29,500 personas con las que no se ha podido establecer contacto.

De acuerdo con cifras no verificadas que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas recibió en junio del año pasado, el número de personas desaparecidas a causa de los terremotos podría ser 50,000.