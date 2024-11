Texas coloca más boyas para bloquear migrantes en Río Grande

Texas intensificó su estrategia de seguridad fronteriza al instalar nuevas boyas flotantes en el Río Grande este miércoles, desafiando las críticas y acciones legales de la administración Biden.

Según informó The New York Post, este movimiento se produce después de que el gobierno federal exigiera infructuosamente al estado para retirar estas barreras.

Acompañó su mensaje con un video que muestra las esferas flotantes, del tamaño de una lavadora, diseñadas para girar al contacto, dificultando el cruce ilegal.

Abbott fue enfático: “No daremos marcha atrás en nuestra misión de disuadir y repeler la inmigración ilegal”.

Texas placed more buoys in the Rio Grande River this morning.



Despite the Biden-Harris Administration’s attempts to shut down our border security efforts, the buoys are here to stay.



We won't back down from our mission to deter & repel illegal immigration. pic.twitter.com/mpfdZhTyO2