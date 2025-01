Texas ordena el despliegue de 400 soldados más para la frontera

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes el despliegue de más de 400 soldados de la Fuerza Fronteriza Táctica del estado, así como helicópteros Chinook y aviones C-130, en un esfuerzo por reforzar la seguridad en la frontera con México.

Este operativo se realizará en coordinación con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos como parte de la estrategia estatal para frenar el flujo de inmigrantes ilegales y fortalecer la vigilancia fronteriza.

Abbott destacó la colaboración entre Texas y la administración del presidente Donald Trump, agradeciendo el respaldo del gobierno federal para abordar lo que él calificó como una crisis fronteriza que persistía bajo la administración del presidente Joe Biden.

Today, I directed the Texas Military to coordinate with the Trump Administration to secure the border.



I deployed the Texas Tactical Border Force, comprised of over 400 soldiers, C-130s, and Chinook helicopters, to the Rio Grande Valley.



