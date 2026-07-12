El departamento de bomberos de Taiwán señaló que al menos 134 personas en toda la isla resultaron heridas, incluidos algunos motociclistas

Inicio / Internacional / Tifón Bavi se debilita, pero trae fuertes estragos para China

El tifón Bavi se debilitó este domingo hasta convertirse en tormenta tropical, después de tocar tierra al este de China.

Aunque su intensidad disminuye a medida que avanzaba hacia el noroeste a través del este del país, el Centro Meteorológico Nacional de China indicó que se espera que los fuertes vientos y las lluvias intensas afecten a muchas ciudades en los próximos dos días.

En la provincia de Zhejiang, más de 2.2 millones de personas fueron evacuadas debido a Bavi, según medios estatales. Shanghái evacuó a más de 290,000 personas de zonas de riesgo, mientras que la provincia de Fujian desalojó de sus viviendas a más de 180,000 personas.

En la ciudad costera de Yueqing, más de 1,300 árboles fueron derribados, incluidos al menos 700 arrancados de raíz.

Se espera que el Aeropuerto Internacional de Pudong y el Aeropuerto Internacional de Hongqiao, en Shanghái, cancelaran alrededor de 653 vuelos de llegada y salida debido a "Bavi".

El departamento de bomberos de Taiwán señaló que al menos 134 personas en toda la isla resultaron heridas. Algunas sufrieron lesiones cuando circulaban en motocicletas o bicicletas con vientos fuertes, o debido a superficies de carreteras resbaladizas.