Internacional

Tifón Ragasa deja 17 muertos en Taiwán y golpea China

El número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa ascendió a 17, según informó el Comando Central de Emergencia

  • 24
  • Septiembre
    2025

El número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa ascendió a 17, según informó este miércoles el Comando Central de Operaciones de Emergencia, mientras el ciclón tocó tierra en la provincia china de Cantón, donde cerca de dos millones de personas fueron evacuadas y gran parte de la actividad económica quedó paralizada.

En Taiwán, el desbordamiento del lago natural en el cauce del arroyo Matai’an anegó el municipio de Guangfu entre las 14:50 y las 16:30 horas locales del martes, luego de que cediera la presa natural formada por sedimentos.

En esa localidad se contabilizan 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos, además de 135 personas rescatadas.

El primer ministro isleño, Cho Jung-tai, pidió una investigación sobre el incumplimiento parcial de las órdenes de evacuación, pese a que el lago estaba bajo monitoreo desde julio.

Ragasa, considerado el ciclón tropical más intenso del año a nivel global, pasó en la madrugada del miércoles por Hong Kong con vientos de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales.

La Oficina Meteorológica local elevó la señal de tifón al nivel 10, el máximo, lo que llevó a la suspensión de actividades comerciales, transportes públicos y servicios no esenciales.

Hasta el mediodía se reportaban 62 heridos, entre ellos una mujer y su hijo de cinco años arrastrados por el mar. El gobierno habilitó 49 refugios que recibieron a 791 personas.

El tifón tocó tierra a las 17:00 horas locales en la isla de Hailing, ciudad de Yangjiang, con vientos sostenidos de 150 km/h. Autoridades evacuaron preventivamente a 1.89 millones de personas en Cantón, de las cuales 400,000 corresponden a Shenzhen, que mantiene cerrado su aeropuerto.

En Cantón, con 18 millones de habitantes, rigen los llamados “cinco paros”: suspensión de clases, trabajos, producción, transporte y comercio. Además, fueron habilitados 1,570 refugios para la población.

Los tifones son frecuentes en Taiwán y el sureste de China durante el verano y otoño, cuando las aguas cálidas del Pacífico favorecen la formación de ciclones que a menudo provocan graves daños e interrupciones económicas.


