Internacional

Muertes por el tifón Bualoi en Vietnam aumentan a 26

Las persistentes lluvias intensas de un antiguo tifón causaron más inundaciones y crecientes de tierra en Vietnam, elevando a 26 el número de muertos en el país

Las persistentes lluvias intensas de un antiguo tifón causaron más inundaciones y crecientes de tierra en Vietnam, elevando a 26 el número de muertos en el país, con más personas desaparecidas.

La búsqueda continuó el martes para encontrar a 22 personas que aún están desaparecidas tras el tifón Bualoi que provocaron inundaciones y secundarias de tierra en Vietnam. Entre los desaparecidos se encuentran ocho pescadores, así como cuatro miembros de la misma familia —un padre, una madre y dos niños— en la provincia de Tuyen Quang, quienes fueron sepultados cuando un deslizamiento de tierra golpeó su casa, dijeron los medios estatales.

La agencia meteorológica nacional informó que las precipitaciones superaron los 30 centímetros (casi un pie) en partes de Vietnam, incluida la capital, Hanói, en las últimas 24 horas, el martes. Advirtió que las fuertes lluvias continuarían.

La lluvia prolongada causó inundaciones repentinas y graduales de tierra que cortaron carreteras y aislaron comunidades desde las montañas del norte de las provincias de Son La y Lao Cai hasta la provincia central de Nghe An. Los ríos hinchados por las lluvias y las descargas de presas han causado inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados en el norte. El río Thao en Yen Bai se elevó muy por encima de los niveles de emergencia durante la noche, haciendo que el agua llegara a hasta un metro de profundidad (tres pies) en los hogares y forzando a evacuaciones.

Las lluvias casi continuas a lo largo del martes significaron que muchas calles en Hanói estaban inundadas y las autoridades advirtieron que las personas cercanas al río Rojo, que cruzaban la ciudad, debían tomar precauciones.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói fueron desviados o retrasados ​​debido a las fuertes lluvias. Muchas escuelas se vieron obligadas a cerrar al mediodía y alrededor de 2,3 millones de estudiantes de Hanói se quedarán en casa el 1 de octubre.

Debido al mismo sistema de tormentas las autoridades también han evacuado áreas vulnerables cercanas y cerrado carreteras donde los deslizamientos de tierra han bloqueado el tránsito.

Bualoi ya había causado al menos 20 muertes en Filipinas desde el viernes.

Tocó tierra en Vietnam temprano el lunes y luego se mantuvo, lo que aumentó el peligro.

El calentamiento global está haciendo que tormentas como estas sean más fuertes y húmedas, según los expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan a las tormentas tropicales más combustibles, impulsando vientos más intensos, lluvias más fuertes y cambiando los patrones de recepción en toda Asia Oriental.


