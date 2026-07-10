Tormenta de polvo alcanza nivel histórico en frontera México-EUA

La OMM reportó tormentas de arena sin precedentes en la frontera entre México y EE.UU. con altos niveles de partículas contaminantes

Las tormentas de arena y polvo registraron episodios históricos durante 2025 en distintas regiones del mundo, incluyendo la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, donde las concentraciones de partículas contaminantes alcanzaron niveles considerados peligrosos para la salud.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), aunque estos fenómenos forman parte de procesos naturales, su intensidad ha aumentado debido a factores como la degradación ambiental, las sequías y el manejo inadecuado del agua y el suelo.

Los eventos provocaron cierres de escuelas, carreteras y aeropuertos, además de accidentes mortales relacionados con la reducción de visibilidad.

El Paso registra la mayor cantidad de tormentas de polvo desde 1935

La OMM destacó el caso de la frontera desértica entre México y Estados Unidos, particularmente en El Paso, Texas, donde durante 2025 se contabilizaron 50 días con tormentas de polvo, más del doble del promedio anual y la cifra más alta desde que existen registros en 1935.

El episodio más severo ocurrió el 18 de marzo, cuando una tormenta de arena permaneció activa durante más de seis horas consecutivas.

Durante ese día, la concentración promedio diaria de partículas inhalables PM10 alcanzó los 2 mil 64 microgramos por metro cúbico, mientras que el nivel máximo registrado por hora llegó a 8 mil 142 microgramos, el valor más elevado medido en Texas desde el inicio de los registros hace 27 años.

China también enfrentó un episodio sin precedentes

Otro de los eventos destacados por la organización ocurrió en China durante abril de 2025, cuando una enorme tormenta de polvo proveniente de Mongolia afectó al país y se convirtió en la más intensa registrada en la última década por su magnitud, duración y extensión.

Durante ese fenómeno, las concentraciones horarias de partículas PM10 superaron los mil microgramos por metro cúbico, mientras que algunas zonas alcanzaron niveles de entre 3 mil y 4 mil microgramos.

La Organización Mundial de la Salud recomienda valores de 15 microgramos por metro cúbico como promedio anual y de 45 microgramos en un periodo diario para este tipo de partículas, además de señalar que los niveles elevados no deberían presentarse durante más de tres o cuatro días al año.

Una amenaza para más de 150 países

La OMM señaló que las tormentas de arena y polvo representan un riesgo para más de 150 países debido a sus impactos ambientales, sanitarios y económicos.

Entre sus principales efectos se encuentran:

Deterioro de la calidad del aire.

Aumento del riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Reducción de la productividad agrícola.

Afectaciones a los ecosistemas.

Daños en infraestructura.

Alteraciones en el transporte, suministro de agua y sistemas energéticos.

Cada año, aproximadamente 2 mil millones de toneladas de polvo ingresan a la atmósfera y pueden desplazarse miles de kilómetros, atravesando continentes y océanos.

Ante el aumento de estos fenómenos, la OMM destacó que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías satelitales permiten mejorar la identificación de fuentes de polvo, así como la elaboración de pronósticos meteorológicos.

Estas herramientas contribuyen a generar alertas más rápidas y precisas para reducir los impactos en la población y en las actividades económicas.