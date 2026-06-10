Tormenta tropical Cristina se acerca a frontera México-Guatemala
Este sistema se encuentra a 150 kilómetros al sureste de El Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h
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Junio
2026
La tormenta tropical Cristina se aproxima a la zona fronteriza de México y Guatemala, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el centro "Cristina" se localiza a 435 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate. Sin embargo, a pesar de esta aproximación con el territorio mexicano, aún no se pronostican estragos.
👉El centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 435 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala. Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/1Ju5WebeU9— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026
Al corte de las 6:00 horas, este sistema se encuentra a 150 kilómetros al sureste de El Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.
Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 10 de junio
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó que se esperan fuertes precipitaciones para los siguientes estados:
¡Buenos días! Conoce los sistemas meteorológicos y sus efectos presentes este día en México, de acuerdo con @conagua_clima.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 10, 2026
🌀 Circulación ciclónica en altura en el Golfo de México
⛈️ Canal de baja presión
☔️ #Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de Puebla,… pic.twitter.com/SW6kQQGmCU
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Puebla (suroeste y sureste)
- Veracruz (centro y sur)
- Oaxaca (norte, este y sur)
- Chiapas (oeste y sur)
- Campeche (norte y suroeste)
- Quintana Roo (norte)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Estado de México (centro, este y suroeste)
- Morelos
- Tabasco (oeste y sur)
- Yucatán (centro, sur y este
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste)
- Nayarit (sur)
- Jalisco (oeste, centro y este)
- Colima
- Michoacán (centro y este)
- Guerrero (norte y este)
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
Además, mencionó la existencia de una onda de calor que afectará zonas pertenecientes a Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde el termómetro podría llegar hasta los 45°C.
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