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Nacional

Tormenta tropical Cristina se acerca a frontera México-Guatemala

Este sistema se encuentra a 150 kilómetros al sureste de El Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h

  • 10
  • Junio
    2026

La tormenta tropical Cristina se aproxima a la zona fronteriza de México y Guatemala, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el centro "Cristina" se localiza a 435 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate. Sin embargo, a pesar de esta aproximación con el territorio mexicano, aún no se pronostican estragos.

Al corte de las 6:00 horas, este sistema se encuentra a 150 kilómetros al sureste de El Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 10 de junio

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó que se esperan fuertes precipitaciones para los siguientes estados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla (suroeste y sureste)
  • Veracruz (centro y sur)
  • Oaxaca (norte, este y sur)
  • Chiapas (oeste y sur)
  • Campeche (norte y suroeste)
  • Quintana Roo (norte)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Estado de México (centro, este y suroeste)
  • Morelos
  • Tabasco (oeste y sur)
  • Yucatán (centro, sur y este

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (noroeste)
  • Nayarit (sur)
  • Jalisco (oeste, centro y este)
  • Colima
  • Michoacán (centro y este)
  • Guerrero (norte y este)
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sonora

Además, mencionó la existencia de una onda de calor que afectará zonas pertenecientes a Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde el termómetro podría llegar hasta los 45°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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