Tornado a las afueras de Houston deja más de 100 casas dañadas

Un tornado azotó el vecindario Memorial Northwest, causando daños en más de 100 viviendas; no se reportaron heridos y autoridades trabajan en limpieza

  • 24
  • Noviembre
    2025

Un tornado a las afueras de Houston, Texas; más de 100 casas resultaron con daños.

De acuerdo a las autoridades locales, no se reportaron lesionados.

Fotos y videos de drones publicados en redes sociales por el alguacil del distrito 3 del condado de Harris mostraban techos con tejas arrancadas. Algunos escombros bloqueaban los caminos.

El daño afectó al vecindario de Memorial Northwest, según la oficina de Mark Herman, el alguacil.

El Departamento de Bomberos de Houston envió a cinco miembros de su equipo para cortar y retirar árboles caídos, expresó el portavoz Rustin Rawlings.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para el sureste de Texas, incluyendo Houston, hasta la 1 de la mañana del martes. También emitió una alerta de tormenta eléctrica severa para partes del sureste de Texas.


