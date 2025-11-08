Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T102312_256_e9a50b488f
Internacional

Tornado deja seis muertos y graves daños en el sur de Brasil

Un tornado con vientos de hasta 250 km/h azotó el estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando seis personas muertas y cientos de heridos

  • 08
  • Noviembre
    2025

Un tornado con vientos de hasta 250 km/h azotó el estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando seis personas muertas, cientos de heridos y graves daños materiales, informó este sábado el Gobierno estatal.

La ciudad más afectada fue Rio Bonito do Iguaçu, donde más de la mitad de la zona urbana sufrió el colapso de techos y estructuras, además de cortes eléctricos y bloqueos en carreteras.

La Defensa Civil reportó 437 personas atendidas por heridas y cerca de mil desplazadas.

El fenómeno también impactó la ciudad vecina de Guarapuava, mientras el Sistema de Meteorología y Vigilancia Ambiental de Paraná confirmó que los vientos alcanzaron velocidades de entre 180 y 250 kilómetros por hora.

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, anunció que viajaría junto al ministro de Salud en funciones, Adriano Massuda, y otros funcionarios federales para coordinar las tareas de rescate y reconstrucción.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó en la red X sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno federal seguirá brindando asistencia y apoyo al pueblo de Paraná.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_09_T125228_546_6aff1d3545
De la Fuente dialoga con Lula da Silva en la cumbre Celac-UE
fb7dbaf64c7f0a0cd1188a75473769360b685b28w_1_94359b3b58
Papa León XIV pide alto al fuego y urge diálogo por la paz
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T095156_133_75fed5cadc
Lando Norris gana la esprint en Brasil y amplía su ventaja
publicidad

Últimas Noticias

AP_25313622747382_65dd087376
Napoli cae ante Bolonia y pierde el liderato de la Serie A
AP_25313678770703_0271915a54
Director de la BBC dimite tras polémica por discurso de Trump
AP_25313709547270_725a913aa9
Avanza acuerdo para poner fin a cierre de gobierno de EUA: Senado
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_07_T145736_868_39c32bc152
Il Volo regresa a México con ¡Live in concert! 2026
publicidad
×