Tornado deja seis muertos y graves daños en el sur de Brasil

Un tornado con vientos de hasta 250 km/h azotó el estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando seis personas muertas, cientos de heridos y graves daños materiales, informó este sábado el Gobierno estatal.

La ciudad más afectada fue Rio Bonito do Iguaçu, donde más de la mitad de la zona urbana sufrió el colapso de techos y estructuras, además de cortes eléctricos y bloqueos en carreteras.

La Defensa Civil reportó 437 personas atendidas por heridas y cerca de mil desplazadas.

El fenómeno también impactó la ciudad vecina de Guarapuava, mientras el Sistema de Meteorología y Vigilancia Ambiental de Paraná confirmó que los vientos alcanzaron velocidades de entre 180 y 250 kilómetros por hora.

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, anunció que viajaría junto al ministro de Salud en funciones, Adriano Massuda, y otros funcionarios federales para coordinar las tareas de rescate y reconstrucción.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó en la red X sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno federal seguirá brindando asistencia y apoyo al pueblo de Paraná.

Comentarios