Tras un año de agresiones entre Israel y Hamás, EUA pide un alto

Tras cumplirse un año de la intervención del Ejército de Israel en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que es hora de alcanzar un alto al fuego.

Este lunes 7 de octubre se cumple un año desde que se desató una ofensiva militar de gran escala que ha generado afectaciones tanto en la Franja de Gaza como en el sur de Líbano.

Tan solo el día de ayer, Israel volvió a bombardear objetivos en Gaza y Líbano, dejando decenas de muertos en las últimas 24 horas. En Líbano, al menos 23 personas murieron y 93 resultaron heridas en ataques en las provincias de Sur del Líbano.

Estas ofensivas, en casi dos semanas, han obligado a 1.2 millones de personas a abandonar sus hogares y ha destruido localidades en el sur del país.

A un año del conflicto, se estiman más de 41 mil personas sin vida en el territorio palestino, entre niños, mujeres y periodistas, mientras que más de 96 mil han resultado heridas.

Por lo mismo Blinken ha realizado un contundente llamado para alcanzar un alto al fuego:

Cabe recordar que el secretario de Estado había anunciado el pasado viernes una respuesta humanitaria para Líbano que sería de casi 157 millones de dólares para buscar atender a los afectados tras los recientes ataques de Israel en la región.

