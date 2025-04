Trump firmará orden ejecutiva contra ciudades santuario

La Casa Blanca anunció este lunes que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva para tomar medidas contra las ciudades santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según declaraciones de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, la orden busca sancionar a estas jurisdicciones, principalmente lideradas por demócratas, mediante la retención de fondos federales y posibles acciones legales del Departamento de Justicia por no colaborar en la aplicación de leyes migratorias.

.@PressSec Karoline Leavitt: "Later this afternoon, President Trump will sign an executive order on Law & Order and another executive order on Sanctuary Cities." pic.twitter.com/VSQiInT38F