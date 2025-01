Trasladan a 176 perros y gatos rescatados de los incendios en LA

Dos aviones de carga aterrizaron en la pista de Texas Jet en Fort Worth el fin de semana repletos de animalitos evacuados de los incendios en el Sur de California.

Los 161 perros y 15 gatos de a bordo pasaron por múltiples calamidades.

Los animales ya tenían mucho tiempo viviendo en refugios municipales de Los Ángeles, que el año pasado estaban tan saturados que algunos perros se vieron obligados a vivir en cajas en los pasillos.

Luego ocurrieron los incendios del 7 de enero.

Dogs and cats displaced by the California wildfires arrived in Dallas-Fort Worth Sunday. These animals don't have owners and will be up for adoption!