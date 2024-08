Trasladarán a 'El Mayo' a Brooklyn para juicio, asegura NYT

Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, será trasladado a Nueva York para ser juzgado en la ciudad de Brooklyn, así lo dio a conocer el diario The New York Times.

Hasta ahora, la fecha de tal traslado se desconoce, pero se sabe que Zambada enfrentará un juicio por diversos cargos, en el mismo tribunal federal en el que fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, de acuerdo con información del reportero de The New York Times, Alan Feuer.

