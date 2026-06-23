Tribunal autoriza a Trump reactivar deportaciones aceleradas

Los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Columbia resolvieron que no se violaron derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país

Un Tribunal de Apelaciones estadounidense autorizó este martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos que, en principio, estaba reservado para las personas detenidas al cruzar las fronteras, expulsadas sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.

En una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país.

Expansión del programa de expulsión acelerada

Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicar el procedimiento, conocido como “expulsión acelerada”, a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años residiendo en el país sin permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración.

La deportación acelerada se aplica generalmente a indocumentados detenidos cerca de la frontera sur, que suelen ser regresados a México en los siguientes días de su detención.

La nueva orden permite que agentes del ICE puedan deportar a personas detenidas en zonas alejadas de la frontera.

Argumentos del tribunal

El juez Justin R. Walker, nombrado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se unió la jueza Neomi Rao, también designada por el mandatario estadounidense.

“La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal...”, escribió Walker.

El fallo representa una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca y responde a una demanda encabezada por la organización Make the Road New York, que argumentó que la orden era inconstitucional.

En su opinión disidente, el juez Robert L. Wilkins, nombrado por Barack Obama, señaló que el DHS y el ICE no habían refutado que se hayan deportado personas que llevaban más de dos años en el país.

Reacciones y críticas

La ACLU afirmó que está evaluando los próximos pasos legales para frenar la medida.

“El impulso de la administración Trump a las deportaciones por vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores”, advirtió el abogado Anand Balakrishnan.

La organización sostuvo que el fallo debilita el principio del debido proceso en Estados Unidos.