Tribunal rechaza destitución de gobernadora de Reserva Federal

La gobernadora presentó una demanda contra su despido por considerar que no existía 'causa justificada', luego de que el presidente Trump la acusara de fraude

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó este lunes la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

Con una votación de 5 a 4, el dictamen permite a Cook permanecer en su puesto para garantizar un procedimiento previo al despido, al determinar la "independencia" del banco central frente al control presidencial.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostuvo que avalar la decisión de Trump "transformaría en la práctica la protección de la Reserva Federal contra destituciones arbitrarias en un régimen de empleo a voluntad.

Trump despide a Cook tras supuesto fraude hipotecario

Trump despidió a Cook el pasado mes de agosto, la primera gobernadora destituida en los 111 años de historia de la Reserva Federal (Fed), alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario.

La gobernadora presentó una demanda contra su despido por considerar que no existía "causa justificada".

Rechazó las denuncias de fraude hipotecario por las que se le acusa de declarar dos viviendas diferentes como su residencia principal para obtener mayores facilidades de acceso a una hipoteca.