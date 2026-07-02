Trump acelera 'muro inteligente' de $46,000 millones en frontera

El gobierno de Donald Trump acelera la construcción del llamado 'muro inteligente' en la frontera con México, un proyecto de 46 mil millones de dólares

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El gobierno de Donald Trump avanza en la construcción de un nuevo sistema de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México que combina infraestructura física con vigilancia tecnológica.

Bautizado como el "muro inteligente", el proyecto contempla una inversión de $46,000 millones de dólares para reforzar el control migratorio mediante bardas de acero de nueve metros de altura, inteligencia artificial, sensores, cámaras, torres de vigilancia y cables de fibra óptica.

Dicha iniciativa se desarrolla mientras los cruces irregulares en la frontera se mantienen en sus niveles más bajos en décadas, lo que ha abierto un debate sobre la necesidad y el costo de una obra de esta magnitud.

Un muro con inteligencia artificial y vigilancia permanente

A diferencia del muro tradicional, el nuevo modelo busca integrar tecnología capaz de detectar movimientos en tiempo real y enviar alertas automáticas a la Patrulla Fronteriza.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, defendió el proyecto ante el Congreso al asegurar que "es un muro inteligente. No es solo una barrera", pues permite que los agentes se concentren en otras tareas mientras los sistemas monitorean amplias zonas de la frontera.

Entre las herramientas desplegadas destacan torres equipadas con cámaras de alta resolución, radares, sensores infrarrojos y sistemas de inteligencia artificial que identifican actividades sospechosas. Algunas incluso son móviles y pueden trasladarse a distintos puntos de la frontera.

Además, bajo tierra se instalan redes de fibra óptica capaces de detectar vibraciones y movimientos, cuyos datos también son analizados mediante inteligencia artificial.

Con los recursos aprobados por el Congreso para fortalecer la política migratoria, la CBP ya firmó contratos por decenas de miles de millones de dólares para ampliar el proyecto.

El secretario de Seguridad Nacional informó que una primera fase del muro podría quedar terminada dentro de un año, mientras que la CBP asegura que actualmente construye alrededor de 10 kilómetros de muro cada semana.

Hasta mediados de junio de 2026 ya se habían agregado 119 kilómetros de nuevas barreras desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, además de la modernización de cientos de kilómetros previamente construidos con caminos de patrullaje, iluminación y nuevas tecnologías.

En aproximadamente 861 kilómetros de los más de 3 mil 200 que conforman la frontera no se levantarán bardas debido a las condiciones del terreno. En esas zonas se instalarán sensores terrestres y torres de vigilancia.

En Texas también comenzó el despliegue de boyas flotantes de entre 3.7 y 4.5 metros de longitud para impedir cruces por el Río Bravo.

Críticas por vigilancia, privacidad y derechos humanos

El crecimiento del sistema de vigilancia ha generado preocupación entre organizaciones civiles y habitantes de la frontera.

La Southern Border Communities Coalition sostiene que la expansión tecnológica obliga a los migrantes a utilizar rutas más peligrosas y representa una amenaza para la privacidad de quienes viven en la región.

Ricky Garza, asesor de política fronteriza de la organización, aseguró que "estamos viendo una enorme expansión de la vigilancia y de la tecnología de vigilancia en toda la región fronteriza" y afirmó que "el muro, en todas sus formas, es perjudicial para las comunidades".

Algunos residentes también denuncian que han encontrado sensores instalados en propiedades privadas sin autorización.

Nayda Álvarez, propietaria de terrenos cercanos al Río Grande, relató que recientemente observó una nueva torre de vigilancia a pocos metros de su vivienda.

"¿Estamos esperando una guerra o algo así? No me hace sentir más segura", cuestionó.

Dudas sobre el costo y el uso de inteligencia artificial

Las críticas también alcanzan el gasto público destinado al proyecto.

La organización Taxpayers for Common Sense pidió una evaluación independiente sobre la eficacia de las tecnologías adquiridas y cuestionó si los contribuyentes obtendrán beneficios acordes con la inversión multimillonaria.

Especialistas también advierten que el creciente uso de inteligencia artificial en la vigilancia fronteriza podría generar errores o decisiones sesgadas al momento de identificar personas o actividades consideradas sospechosas.

Mientras tanto, la Electronic Frontier Foundation alertó que la región fronteriza se ha convertido en un entorno de vigilancia permanente que afecta tanto a los habitantes locales como a quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos.

Uno de los focos de resistencia permanece en la región de Big Bend, al sur de Texas, donde organizaciones ambientales y autoridades locales lograron frenar la construcción de un muro de acero en áreas protegidas.

Aunque la CBP descartó levantar una barrera de nueve metros en esa zona, mantiene planes para construir caminos de patrullaje, instalar barreras para vehículos y ampliar los sistemas tecnológicos de vigilancia.

Los opositores advierten que la instalación de torres, reflectores y nuevas infraestructuras podría alterar uno de los paisajes naturales más importantes de la frontera y afectar ecosistemas, además de disminuir la calidad de los cielos nocturnos que caracterizan a la región.