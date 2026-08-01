Donald Trump, advirtió que su gobierno continuará golpeando a Irán hasta lograr sus objetivos, en medio de una creciente tensión en Medio Oriente

Inicio / Internacional / EUA advierte con más ataques a Irán y aumenta la tensión

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este fin de semana luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su gobierno mantendrá los ataques contra Irán mientras considere que persiste una amenaza para los intereses estadounidenses en la región.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz, ataques con drones reportados por Kuwait y una renovada ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Trump anticipa una ofensiva prolongada

Durante una reunión con integrantes de su gabinete en Camp David, Maryland, Trump aseguró que Washington no tiene intención de disminuir la presión sobre Teherán.

“Sólo queremos ganar”, declaró el mandatario ante periodistas, al tiempo que dejó entrever que las operaciones militares estadounidenses podrían continuar durante un periodo prolongado.

El presidente afirmó además que Estados Unidos golpeará a Irán “muy duro” hasta que el régimen iraní no pueda continuar con sus acciones.

La Casa Blanca acusa incumplimiento iraní

Horas después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Irán de romper compromisos alcanzados recientemente con Washington.

Según la funcionaria, Teherán firmó el mes pasado un memorando de entendimiento para una tregua, pero posteriormente habría incumplido el acuerdo mediante ataques contra embarcaciones comerciales y acciones que provocaron la muerte de militares estadounidenses.

“Irán seguirá pagando hasta que se sienten a la mesa de una forma que el presidente Trump considere significativa”, señaló Leavitt en un comunicado oficial.

Ante el deterioro del panorama regional, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de seguridad para ciudadanos estadounidenses que se encuentren o viajen a países de Oriente Medio.

Las advertencias abarcan Bahréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades estadounidenses recomendaron extremar precauciones y prepararse para posibles cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y otras afectaciones derivadas del conflicto.