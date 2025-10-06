Cerrar X
Internacional

Trump aplaude concesiones de Hamás en negociaciones

El mandatario estadounidense afirmó que el grupo palestino 'se ha portado bien' al negociar el fin del conflicto en el enclave

  • 06
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió las concesiones que tuvo el grupo palestino Hamás en las negociaciones para implementar el plan de paz propuesto para Franja de Gaza.

"En Israel, decenas de miles de personas quieren la liberación de los rehenes y quieren que la cosa termine. Y creo que Hamás, todo lo que puedo decir, es que se han portado bien", declaró el mandatario

Estas negociaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron en Egipto para discutir los términos del plan de 20 puntos de Trump para poner fin al conflicto.

La primera fase estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos. A cambio de la excarcelación de cientos de palestinos.

El mandatario estadounidense propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

Se contempla la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro de un Estado palestino.


