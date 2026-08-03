Esto sucedió previo a que Washington y Teherán reiniciaran las negociaciones de paz; estas permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra

Inicio / Internacional / Trump advierte a Irán sobre una 'última oportunidad' para acuerdo

En el marco de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump advirtió este lunes que esta es la última oportunidad para Irán de firmar un "buen acuerdo".

Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano afirmó que se encuentran en diálogo, pero recalcó que este es el último espacio para llegar a un acuerdo de paz.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países. Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", afirmó Trump.

Esto sucedió previo a que Washington y Teherán reiniciaran las negociaciones de paz; estas permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra.

Ante las tensiones entre ambos países, el mandatario estadounidense calificó de "hipócrita" la actitud de Irán, reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones fueron petición de Teherán.

"Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán", añadió.

Trump detalló que la primera fase de las conversaciones "consiste en la apertura del estrecho". La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares", repitió.

Trump abre negociación con Irán; inician pláticas este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán para intentar alcanzar acuerdos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Teherán.

El anuncio se produjo un día después de que el mandatario estadounidense cancelara un ataque de gran escala contra territorio iraní, ante las gestiones realizadas por aliados de Washington en Medio Oriente para evitar una nueva escalada militar.