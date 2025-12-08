Trump destaca reunión trilateral con Sheinbaum y Carney

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la conversación que sostuvo este fin de semana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el sorteo del Mundial de futbol 2026 celebrado en Washington D.C.

El encuentro marcó la primera reunión presencial entre los tres mandatarios.

Cuestionado en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, Trump aseguró que el diálogo con sus homólogos fue positivo.

“Con México y Canadá, como saben, nos reunimos, hubo mucha gente aquí mismo. Recibimos al primer ministro de Canadá (Mark Carney) y a la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), hablamos media hora”, aseguró el mandatario federal de Estados Unidos.

“Muy bien, muy productivo, hablamos principalmente de comercio”, declaró el mandatario estadounidense.

Sheinbaum celebra la “excelente reunión”

A través de su cuenta de X, la presidenta mexicana destacó la “gran oportunidad” que representa la Copa Mundial 2026 para los tres países y la buena relación bilateral y trilateral existente.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que… pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025

También señaló que acordaron continuar trabajando en temas comerciales a través de sus equipos.

El T-MEC en el centro del debate

La reunión ocurre días después de que Trump propusiera dejar expirar el T-MEC para impulsar un nuevo acuerdo comercial.

El tratado, negociado originalmente durante su primer mandato y vigente desde 2020, deberá ser revisado en 2026 para decidir si se extiende hasta 2042 o si se somete a revisiones anuales durante una década.

Trump oficia en los Kennedy Center Honors

Más allá de la reunión trilateral, Trump también llamó la atención el domingo al fungir como maestro de ceremonias de la gala en el Kennedy Center, un prestigioso recinto artístico de Washington, en contraste con sus predecesores, que solían limitarse a presenciar el evento desde el palco presidencial.

En su intervención, el mandatario subrayó que los premiados, entre ellos Sylvester Stallone y Gloria Gaynor, representan historias de éxito que “solo podrían haber ocurrido en Estados Unidos”.

