Trump evita avalar a agente que mató a Alex Pretti en Minneapolis

El presidente Donald Trump se negó a decir si el agente federal que disparó fatalmente contra Alex Jeffrey Pretti, el hombre de 37 años residente de Minnesota, este fin de semana, había actuado correctamente, y aseguró que el gobierno estaba revisando el incidente, pero sin descartar que la misma víctima fuera la responsable.

“No me gustan los disparos. No me gustan... Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal”. Trump afirmó que Pretti portaba un arma muy peligrosa, peligrosa e impredecible, y añadió que “es un arma que se dispara sin que la gente se dé cuenta”. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 mm, que otros han identificado como una SIG Sauer P320.

Resistencia política y social

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero que atendía a veteranos de guerra, por parte de agentes federales de inmigración en Minneapolis ha desencadenado una nueva ola de protestas, tensiones políticas y un enfrentamiento abierto entre autoridades estatales de Minnesota y las federales.

El expresidente Barack Obama calificó el asesinato como “una tragedia desgarradora” y “una llamada de atención a todos los estadounidenses, independientemente del partido”. También criticó que la administración Trump intensifique su retórica antes de que concluya una investigación, pese a que esta parece ser contradicha por la evidencia en video.

Walz vs Trump

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha exigido que los agentes federales salgan del estado, calificando la situación como inaceptable y demandando que el estado lidere la investigación.

“¿De qué lado quieres estar?”, preguntó en una conferencia de prensa. “¿Del lado de un gobierno federal todopoderoso que puede matar, herir, amenazar y secuestrar a sus ciudadanos en las calles, o del lado de una enfermera del hospital de veteranos que murió dando testimonio de tal gobierno?”.

Walz aseguró que Minnesota está cansada, pero decidida. “Somos pacíficos, pero nunca olvidaremos. Estamos enojados, pero no perderemos la esperanza”, afirmó, exigiendo el retiro de los 3,000 agentes federales desplegados en el estado.

Tras el tiroteo, cientos de manifestantes se han reunido en el lugar del asesinato para exigir que se retiren los agentes federales y para pedir responsabilidad y transparencia.

Enfrentamientos con agentes han incluido el uso de barricadas improvisadas, gritos contra los oficiales y demandas directas de “ICE fuera de Minneapolis”.

Ante ello, el presidente Donald Trump fijó su postura, culpando al mismo Walz de incentivar a los manifestantes y obstaculizar el trabajo del ICE:

"Por eso, hago un llamado al gobernador Walz, al alcalde Frey y a TODOS los gobernadores y alcaldes demócratas de los Estados Unidos a que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia".

1. El gobernador Walz y el alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los delincuentes inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente encarcelados en sus prisiones y cárceles estatales, junto con todos los delincuentes indocumentados con una orden de arresto activa o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata.

2. Las Fuerzas del Orden Estatales y Locales deben aceptar la entrega de todos los delincuentes indocumentados arrestados por la policía local.

3. La Policía Local debe asistir a las Fuerzas del Orden Federales en la aprehensión y detención de los delincuentes indocumentados buscados por delitos.

4. Los políticos demócratas deben colaborar con el Gobierno Federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la rápida deportación de todos los delincuentes indocumentados en nuestro país Algunos demócratas, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., lo han hecho, lo que ha resultado en calles más seguras para TODOS.

demás, por la presente, hago un llamado al Congreso de los Estados Unidos para que apruebe de inmediato una legislación para erradicar las Ciudades Santuario, que son la causa principal de todos estos problemas.

Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación.

Todas estas solicitudes se basan en el SENTIDO COMÚN y brindarán las mejores circunstancias posibles para ¡hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande! La Administración Trump está a la espera de que cualquier demócrata haga lo correcto y colabore con nosotros en estos importantes asuntos para HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO, como lo es en todas las áreas de nuestro país donde participamos e involucramos, junto con los líderes locales. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América'

La carta de los padres

Los familiares directos de la víctima, Michael y Susan Freddy, también hicieron su llamado, en el que exigen al gobierno de Trump dejar de mentir sobre el asesinato de su hijo, a quien nunca se le había vinculado con algún acontecimiento violento.

“Estamos con el corazón roto, pero también muy enojados. Alex era un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos y también por los veteranos estadounidenses, a quienes cuidaba como enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Desafortunadamente, no estará con nosotros para ver el impacto que tenía. No usó el término héroe a la ligera".

"Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer. Las asquerosas mentiras contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y repugnantes. Alex claramente no estaba sosteniendo un arma cuando fue atacado por los asesinos y cobardes matones de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y su mano izquierda vacía, levantada por encima de su cabeza mientras intentaba proteger a la mujer que Ice acababa de empujar, todo mientras le rociaban con gas pimienta. Por favor, hagan que se conozca la verdad sobre nuestro hijo. Él fue un buen hombre. Gracias”.

