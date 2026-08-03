Infantino buscó apoyo de Trump tras fracaso de su plan, revelan

Reportes señalan que intentó contactar al presidente Donald Trump y acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, mientras aumentan las críticas a su gestión

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Gianni Infantino habría intentado acercarse a la administración de Donald Trump en medio de la crisis que atraviesa la FIFA tras el fracaso de su propuesta para vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

De acuerdo con información publicada por The New York Post, el presidente de la FIFA trató de establecer comunicación con Trump en varias ocasiones después de que su proyecto encontrara una fuerte oposición dentro del futbol internacional. Sin embargo, los intentos no habrían tenido éxito.

El reporte señala que Infantino se encuentra cada vez más aislado tras las críticas recibidas por parte de federaciones, confederaciones y dirigentes que cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como la forma en que fue presentada.

La controversia comenzó cuando Infantino impulsó la creación de una nueva empresa destinada a administrar algunos de los activos más valiosos de la FIFA, entre ellos los derechos de transmisión, patrocinios, licencias comerciales y venta de boletos relacionados con la Copa del Mundo.

El plan contemplaba vender alrededor del 20% de esa nueva entidad a inversionistas privados por una cifra superior a los $4,000 millones de dólares.

La operación sería encabezada por Thrive Capital, firma fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, empresario y yerno de Donald Trump.

Sin embargo, la propuesta generó una inmediata reacción negativa dentro del futbol mundial. Diversas federaciones acusaron falta de transparencia y señalaron que conocieron detalles del proyecto a través de publicaciones periodísticas antes que mediante los canales oficiales de la FIFA.

Ante la presión, el organismo terminó retirando la iniciativa el pasado viernes.

Buscó respaldo en Washington

Según el mismo reporte, Infantino también tenía previsto sostener una conversación privada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Una fuente citada indicó que el objetivo oficial del acercamiento era dialogar sobre el futbol como una herramienta de "poder blando" para fortalecer la influencia internacional de Estados Unidos.

No obstante, otra fuente aseguró que el verdadero propósito era conseguir respaldo político en un momento en que el liderazgo de Infantino enfrenta cuestionamientos cada vez más fuertes.

Dicha versión fue desmentida posteriormente por el Departamento de Estado.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, aseguró a través de la red social X que no existían planes para que Rubio sostuviera una conversación con el presidente de la FIFA.

Aunque Infantino retiró la propuesta, la inconformidad persiste entre varias federaciones que consideran que el proyecto no fue consultado adecuadamente y que pudo comprometer activos estratégicos del futbol internacional.