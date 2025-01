Trump frenará suministro de medicamentos vitales a países pobres

El gobierno de Donald Trump implementará una drástica medida que detiene el suministro de medicamentos esenciales para combatir el VIH, la malaria y la tuberculosis, así como suministros médicos críticos para recién nacidos en países apoyados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), según revela un memorando revisado por Reuters.

Este martes, los contratistas y socios de USAID comenzaron a recibir memorandos que les instruían a cesar sus operaciones de inmediato.

Uno de los memorandos fue dirigido a Chemonics, una prominente consultora estadounidense que trabaja con USAID en el suministro de medicamentos para diversas condiciones a nivel global. Este memorando abarca su labor relacionada con el VIH, malaria y tuberculosis, así como con anticonceptivos y suministros de salud materno-infantil.

🔊 'One thing that a lot of humanitarians … have told me is just this abrupt and very blanket and wide freeze, is really shocking.' @humeyra_pamuk, on Reuters World News, discusses Trump administration's decision to bench senior USAID staff https://t.co/VfTTikZ2Lz pic.twitter.com/ksDoCDzU2r