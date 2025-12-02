Trump indulta a el expresidente hondureño y queda libre

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado esta semana en Estados Unidos luego de recibir un indulto otorgado por el presidente Donald Trump.

La noticia fue confirmada el martes por su esposa, Ana García, quien aseguró que el 1 de diciembre su esposo "volvió a ser un hombre libre", agradeciendo públicamente el “perdón presidencial”.

Registros penitenciarios actualizados confirmaron la excarcelación.

Trump había adelantado su decisión poco antes de las elecciones del domingo en Honduras y justificó el indulto afirmando que el gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” a Hernández.

En una carta dirigida a Trump, el exmandatario hondureño elogió la relación bilateral durante el primer mandato del republicano.

Condena por narcotráfico y un juicio polémico

Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024 por tres cargos de narcotráfico, tras ser extraditado a Nueva York en abril de 2022, apenas tres meses después de dejar la Presidencia.

Durante el juicio, fiscales lo acusaron de recibir dinero del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

El expresidente alegó ser víctima de falsas acusaciones por parte de narcotraficantes extraditados, quienes, según su versión, buscaban venganza por las políticas impulsadas durante su mandato.

Impacto político en Honduras

El indulto sacudió el panorama político hondureño en plena jornada electoral. Trump manifestó abiertamente su apoyo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, prometiendo “mucho apoyo” para Honduras si este resulta ganador.

Asfura mantiene un reñido conteo con Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

El partido Libre, actualmente en el gobierno, denunció “injerencia” de Trump tanto por el indulto como por el respaldo público a Asfura. La esposa de Hernández, Ana García, no logró obtener la candidatura presidencial del Partido Nacional para estas elecciones.

Una trayectoria marcada por polémicas

Antes de su caída, Juan Orlando Hernández acumuló más de una década de influencia política. Fue presidente del Parlamento entre 2010 y 2014 y ganó la presidencia en 2013 en medio de señalamientos de fraude.

Su reelección en 2017, prohibida por la Constitución, se concretó gracias a una interpretación de la Corte Suprema y generó protestas y violencia.

Tras dejar el poder en enero de 2022, fue capturado en su residencia por una orden de extradición de Estados Unidos.

Además de su condena en Nueva York, enfrenta en Honduras una orden de captura por el caso de corrupción “Pandora”.

Uno de sus hermanos, Juan Antonio “Tony” Hernández, también cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.

