Trump elecciones de Honduras con indulto a expresidente condenado

A solo un día de que Honduras se dirija a las urnas para elegir a un nuevo presidente, el debate político nacional dio un giro inesperado, pasando de los asuntos internos del país a la sorpresiva irrupción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su anuncio de un posible indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Hernández, miembro del mismo Partido Nacional conservador que el candidato presidencial Nasry "Tito" Asfura, fue sentenciado en una prisión estadounidense a 45 años por ayudar a traficar toneladas de cocaína.

La influencia de Trump se manifestó primero con un respaldo directo a Asfura, y luego con el explosivo anuncio del indulto a Hernández, una figura cuyo juicio fue seguido diariamente por los medios hondureños.

Un Elemento Impredecible

El respaldo a Asfura fue visto como un movimiento conservador habitual, pero la inclusión de Hernández inyectó un elemento impredecible en la contienda.

Este acto podría tanto perjudicar a Asfura, al recordar la profundidad de la corrupción dentro de su partido, como beneficiarlo, al energizar la base del Partido Nacional.

Además, Trump desestimó a los otros dos principales contendientes, tildando a Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre) como socialdemócrata y a Salvador Nasralla del Partido Liberal como un "cuasicomunista".

Antes de la intervención de Trump, la principal preocupación en torno a las elecciones era que los tres candidatos principales habían socavado la credibilidad del proceso al advertir sobre manipulación y señalar que no reconocerían un resultado preliminar que les fuera desfavorable.

La Oposición Reacciona

Rixi Moncada, exsecretaria de finanzas y defensa del gobierno saliente, capitalizó de inmediato la intervención de Trump. Ante sus seguidores, una pantalla gigante reproducía videos del arresto de Hernández.

Moncada enmarcó el indulto como un acto desesperado de los intereses del crimen organizado y de las familias económicamente dominantes de Honduras, quienes, al ver que sus candidatos no podían vencerla, buscaron ayuda en Washington.

Moncada presentó el indulto como un "nuevo crimen" que sería juzgado en la urna: “Lo que ha ocurrido ayer... es un nuevo crimen. Y ese nuevo crimen lo vamos a juzgar mañana (domingo) en la urna”, declaró entre aplausos, agregando un desafiante “No volverán”.

Por su parte, Salvador Nasralla intentó reforzar su imagen de outsider cultivado, afirmando: “No respondo a pactos oscuros, ni a redes corruptas ni criminales que han asesinado a nuestra gente”.

Votantes en la Encrucijada

El sábado, los hondureños trataban de asimilar quién podría beneficiarse de las acciones de Trump. En Tegucigalpa, la opinión estaba dividida. Adalid Ávila, un vendedor de frutas de 21 años, dijo que votaría por Asfura, a quien recordaba como un alcalde trabajador que construyó obras para aliviar el tráfico.

Ávila creía que el respaldo de Trump podría ayudar a Asfura, pues los hondureños reconocen la utilidad de la relación con Estados Unidos. A pesar de esto, su principal deseo era un presidente "honrado".

En contraste, Melany Martínez, una enfermera de 30 años, calificó el respaldo de Trump a Asfura como una “alerta” y el indulto a Hernández como incorrecto, insistiendo en que la decisión del pueblo debe tomarse en Honduras. Martínez, preocupada por los rumores de posibles disturbios postelectorales, espera una votación pacífica y un presidente que se enfoque en la salud y la educación.

El profesor de derecho Oliver Eraso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin embargo, restó importancia a la interferencia de Trump, señalando que el “comportamiento social y colectivo de la masa electoral ya está definido” en la víspera electoral. La nación se encuentra en un tenso compás de espera, con la sombra de Washington cerniéndose sobre un proceso ya polarizado.

