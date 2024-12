Trump nombra a multimillonario para ser nuevo director de la NASA

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a Jared Isaacman, multimillonario en tecnología y reconocido astronauta, como nuevo director de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Este nombramiento fue anunciado el miércoles a través de la cuenta de Truth Social de Trump, quien expresó su confianza en que Isaacman “impulsará” la misión de descubrimientos de la NASA, contribuyendo a avances innovadores en ciencia, tecnología y exploración espacial.

Isaacman, de 41 años, es el fundador y CEO de Shift4 Payments, una importante empresa de procesamiento de pagos. Su trayectoria en la industria aeroespacial incluye una colaboración con Elon Musk y SpaceX, donde tuvo un papel destacado en las pruebas de nuevos trajes espaciales.

En septiembre pasado, hizo historia al completar la primera caminata espacial privada junto a la especialista Sarah Gillis durante la misión Polaris Dawn. Dicha misión no solo fue un hito para el turismo espacial, sino que también estableció un récord al alcanzar una distancia de más de 1,400 kilómetros de la Tierra, el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo de hace más de medio siglo.

I am delighted to nominate Jared Isaacman, an accomplished business leader, philanthropist, pilot, and astronaut, as Administrator of the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Jared will drive NASA’s mission of discovery and inspiration, paving the way for…