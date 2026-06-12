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Internacional

Trump nomina a fiscal del caso Rocha para Inteligencia Nacional

La designación cobra relevancia en México porque Clayton es el fiscal federal que encabeza el proceso judicial contra Rubén Rocha Moya

  • 12
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, una decisión que coloca a uno de los fiscales federales más influyentes del país en la ruta para encabezar la coordinación de los organismos de inteligencia estadounidenses.

La propuesta adquiere especial relevancia para México debido a que Clayton es actualmente el funcionario que dirige el proceso judicial iniciado en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad señalados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico.

La nominación fue dada a conocer este viernes, en medio del reacomodo de posiciones estratégicas dentro de la administración republicana tras la salida de Tulsi Gabbard de la Dirección Nacional de Inteligencia el pasado mes de mayo.

De fiscal federal a jefe de Inteligencia

Actualmente, Clayton se desempeña como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas más relevantes del sistema judicial estadounidense y que históricamente ha encabezado investigaciones de alto impacto relacionadas con corrupción, crimen organizado y narcotráfico internacional.

Desde esa posición ha impulsado diversos expedientes contra estructuras criminales transnacionales, incluyendo investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y presuntas redes de protección política.

Su eventual llegada a la Dirección Nacional de Inteligencia lo convertiría en una de las figuras más influyentes dentro del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos.

El expediente que involucra a funcionarios de Sinaloa

El nombre de Jay Clayton ha cobrado notoriedad en México por encabezar el caso judicial abierto contra el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez habría mantenido presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.

Dentro del mismo expediente también fueron señalados Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil, así como otros funcionarios y exfuncionarios estatales.

El pasado 29 de abril, Clayton anunció formalmente la acusación y aseguró que las investigaciones tienen como objetivo desarticular presuntas redes de protección política y financiera ligadas a organizaciones criminales.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró entonces el fiscal al presentar el caso.

Cabe señalar que la nominación de Clayton deberá pasar ahora por el proceso de revisión y confirmación correspondiente en Estados Unidos antes de asumir formalmente la dirección de Inteligencia Nacional.


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