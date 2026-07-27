Estas declaraciones se producen horas antes de que se reúna con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Washington

Inicio / Internacional / Trump ordena detener bombardeos contra Irán para negociar acuerdo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes que ordenó detener los bombardeos contra Irán con el objetivo de negociar un acuerdo para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

En una declaración a la agencia Axios, el mandatario republicano afirmó que se encuentra en conversaciones con Irán, pero afirmó que no se encuentra dispuesto a dedicarle mucho tiempo a dicho diálogo.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes"

Por otra parte, explicó que decidió frenar los ataques ante la petición efectuada por sus aliados en Medio Oriente, los cuales median en el conflicto.

Estas declaraciones se producen horas antes de que se reúna con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Washington.

"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", explicó Trump.

En el marco de la visita, Netanyahu acusó al alcalde Zohran Mamdani de fomentar el odio al solicitar que sea arrestado por crímenes de guerra.

Netanyahu acusa a Mamdani de 'fomentar el odio' por pedir arresto

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó al alcalde de Nueva York de "fomentar el odio" al pedir su arresto por acusación de crímenes de guerra.

Netanyahu señaló que tiene la intención de estar en Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de que el alcalde Zohran Mamdani sostuvo que no es bienvenido.