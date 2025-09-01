Cerrar X
Trump reaparece en Truth Social tras rumores sobre su salud

Trump reapareció en su red Truth Social con más de 40 publicaciones en poco más de un día, tras especulaciones sobre su estado de salud

  • 01
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en su red Truth Social con más de 40 publicaciones en poco más de un día, tras mantener un inusual silencio durante el fin de semana que desató especulaciones sobre su estado de salud.

Entre la noche del sábado y el domingo, el mandatario de 79 años compartió mensajes de variado tono: acusó a un obrero de rayar losas de mármol en la Casa Blanca, defendió su gestión en Washington D.C. para reducir el crimen, agradeció nominaciones al Nobel de la Paz y recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, cerrando con un contundente “BUENAS NOCHES”.

Este inusitado ritmo de publicaciones se produjo en medio de rumores en redes sociales sobre su salud, luego de que el presidente mantuviera un bajo perfil y se mostrara distante de la prensa durante el fin de semana.

Trump compartió además una fotografía en la que aparece jugando golf junto al exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, aparentemente con la intención de acallar las dudas.

A lo largo de esos días, se le vio en su club de Virginia con su habitual gorra roja de “Make America Great Again”, aunque en imágenes tomadas a gran distancia.

El presidente fue diagnosticado en julio con insuficiencia venosa crónica, una dolencia benigna común en adultos mayores, lo que ha provocado que en ocasiones se le observe con tobillos hinchados y dificultad al caminar.

Aun así, la Casa Blanca aseguró en ese momento que Trump gozaba de una “excelente salud”.

El líder republicano ha sido crítico en el pasado con la falta de transparencia sobre la condición médica de su predecesor, Joe Biden, quien enfrentó cuestionamientos constantes sobre su salud antes de dejar el cargo en 2025, tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

 


