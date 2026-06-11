'Ya se tiene un acuerdo con Irán y se firmará pronto', dice Trump

Estados Unidos logró un acuerdo con Irán en el que el país de Medio Oriente "nunca tendrá armas nucleares, esto, según Donald Trump.

Y es que este jueves el mandatario estadounidense declaró que ambos países llegaron a un acuerdo y que "pronto habrá una firma y los documentos están prácticamente listos, así que ya veremos", añadiendo que "debería hacerse bastante rápido".

Trump señaló que Irán quiere el acuerdo de paz tanto como lo quiere todo el mundo", remarcando que "de esto pueden surgir muchas buenas relaciones".

Además, aseguró haber hablado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, además de los líderes de naciones como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait.

Trump también mencionó que hablará con los líderes de Turquía.

Al ser preguntado si el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí, ha aprobado el acuerdo, el inquilino de la Casa Blanca dijo: Entiendo que la respuesta es sí.

Del mismo modo, señaló que el levantamiento del bloqueo naval a Irán forma parte del acuerdo". "Y los precios del petróleo se desplomarán", agregó.

Mientras el presidente de Estados Unidos hacía estas declaraciones, una fuente cercana al equipo de negociaciones de Irán indicó a la agencia de noticias Fars que Teherán todavía no ha aprobado ningún texto respecto al acuerdo con EUA.

Sin embargo, parece que, dado que Washington ha aceptado la propuesta de la nación persa, existe la posibilidad de que esta sea reconsiderada por las autoridades iraníes, señaló el interlocutor.

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