España sigue ardiendo. Suman 5,000 hectáreas de bosque consumidas

En lo que va de 2026 ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios en España, 5.000 de ellas hoy, por lo que se exige tomar acciones contundentes

Las condiciones del clima han impulsado los dos grandes incendios forestales que devastan las provincias de Ávila y Madrid, en el centro español. Hasta ahora, estos han arrasado alrededor de 25.000 hectáreas y forzado la evacuación de 73.000 habitantes de varios municipios.

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, informó este sábado que los dos siniestros, descontrolados y cercanos entre sí, se gestionarán como un solo evento. Así, se consolidará el mando de la emergencia nacional declarada en dicha área.

Francisco Javier Marcos, el general al mando de la Unidad Militar de Emergencias (UME), defendió la resolución de manejar conjuntamente los incendios y "ahorrar tiempo" en un contexto crítico de miles de hectáreas quemadas.

La gravedad de la situación es tan grande que la localidad de Cenicientos, donde se iba a establecer el mando único, fue desalojada también y ahora se mudará a Navalcarnero.

Desde el jueves y, sobre todo, en las horas más recientes, los dos incendios han obligado a evacuar a 38.000 individuos de Ávila y alrededor de 35.000 de Madrid, lo que se suma a los miles que continúan recluidos en sus casas.

Los 30.000 desalojados más recientes son de dos localidades de Madrid y siete de Ávila, del valle del río Tiétar, un área que tiene mucho valor ambiental.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dijo a la prensa que "salvar vidas y asegurar evacuaciones seguras" es la "preocupación principal" y "prioridad absoluta" ahora mismo. Hasta el momento, no se han reportado daños personales significativos.

130.000 hectáreas devastadas por el fuego desde enero

Sánchez estuvo en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, que se realizó en la región afectada. Allí verificó que "la situación sigue siendo compleja" a causa de la incertidumbre sobre el rumbo y la fuerza de los vientos, que dificultan controlar el fuego.

Sánchez indicó que, hasta octubre de 2023, los incendios han consumido en España 130.000 hectáreas, 5.000 de las cuales se quemaron hoy; por tanto, remarcó la necesidad de un acuerdo estatal contra la emergencia climática.

De acuerdo con las cifras provisionales del Ministerio del Interior, hasta el presente se han quemado entre 13.000 y 15.000 hectáreas en la provincia de Ávila y alrededor de 10.000 en Madrid; sin embargo, las autoridades de esta última región ya informan sobre 12.000 hectáreas afectadas.

El viento cambiante, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ha tenido un papel crucial en la rápida difusión del fuego.

España solicitó asistencia de Europa para afrontar la situación crítica y tendrá a su disposición dos aeronaves provenientes de Italia, otras dos desde Grecia, y también un contingente portugués.