Aceptan parcialmente incidente de nulidad de Navarro

La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León que analiza el juicio político contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, admitió que sí se cometieron irregularidades en el proceso, y por esa causa aceptó parcialmente el incidente de nulidad promovido por Navarro, pero ratificó que el procedimiento del juicio sigue.



Se emplazó de nueva cuenta a Navarro Velasco, para que en un lapso de cinco días presente la información que considere necesaria para su defensa.



Como se sabe, el funcionario fue citado la semana pasada a comparecer ante la Comisión Jurisdiccional, pero no acudió.



En la lectura del documento, el Congreso determinó que declara parcialmente fundado el incidente sobre nulidad de notificación o emplazamiento promovido por Velasco Navarro el pasado 23 de noviembre.



Por ende, se anuló el emplazamiento realizado al servidor público el 18 de noviembre.



Luego, se instruyó a la Oficialía Mayor para que, vía la Dirección Jurídica del Congreso, se dé un nuevo emplazamiento al funcionario.



En la sesión, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, cuestionaron la ilegalidad del procedimiento y exigieron declarar de manera total la nulidad de la notificación hecha a Navarro.



Aseguraron que una de las ilegalidades fue que los líderes estatales del PRI y PAN, José Luis Garza Ochoa, y Hernán Salinas, respectivamente, solicitaron el juicio político como dirigentes, mas no como ciudadanos.



'Se le da la razón parcialmente al secretario general de Gobierno, Javier Navarro, yo creo que tendría que ser en su totalidad, tendría que declararse totalmente fundada la solicitud de Nulidad de este procedimiento por parte del Secretario de Gobierno, primero porque efectivamente no se ostentan en su carácter de ciudadanos, sino como presidentes de partido, y aquí está, yo no sé quien no lo puede ver eso', expresó Pámanes