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Nuevo León

Aceptan denuncia de abogado en contra de 'Tía Paty'

El abogado afectado también presentó una reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de que el acecho digital sea castigado

  • 13
  • Abril
    2026

Luego de que le adeudaron pagos por representación legal y que fue extorsionado por Astrid "N", administradora de la página "Tía Paty", el exabogado de esta, José Ulises Treviño, anunció que ya aceptaron la denuncia en contra de la implicada.

En una entrevista en el Congreso del Estado, el exabogado de Astrid indicó que, la denuncia ya se admitió y es en contra de ella, su papá, la mamá y la hermana, además que se agregó que, si se daba a conocer que había más personas involucradas, también fueran castigadas.

“Va siguiendo su trámite; la Fiscalía está haciendo su labor. Me hace falta anexar algunos datos de prueba, tengo que girar algunos oficios, ya sea de la agencia donde se sacó ese vehículo, tengo que anexar el contrato de prestación de servicios, tengo que llevar a los testigos y posteriormente de ello ya se verán las situaciones correspondientes.

“Con independencia de ellos, sí, puedo referir que el trabajo se hizo, ten es así que existen todavía amparos pendientes por resolverse y si esto llega sirve para algo a los oídos de los exclientes, sepan que existe un amparo, el cual tiene una prevención para poder seguirse y es una oportunidad para que ellos luchen en contra del auto vinculación a proceso que tuvieron y así yo también evitar tener una carga en cuanto la ética profesional con independencia de que pues trataron de hacer lo que ellos hicieron y también se llevó esta baja como profesionista en su tema, pues por las consecuencias que se dieron en esta situación, tratar de guiar la defensa y tratar de extorsionarme”, dijo el abogado, José Ulises Treviño.

Treviño fue representación legal de Astrid "N" cuando el caso de la "Tía Paty" comenzó, sin embargo, ante una deuda de casi 2 millones de pesos la cual le quisieron saldar con una camioneta que aún no estaba pagada al 100%, él decidió no brindar más sus servicios y aseguró que lo comenzaron a extorsionar.

Aunque amenazas disminuyen, no desistirán de continuar el proceso

Hasta el momento, indicó que las amenazas en su contra disminuyeron, sin embargo, él no dejará de lado el proceso en contra de estas personas por el daño que le causaron en su ámbito personal y profesional.

“Las amenazas en mi contra han cesado, porque pues gracias a Dios y a los medios de comunicación que se han permitido exteriorizar estas circunstancias, pues sirve de bastante, ya que quien se deja una vez se deja siempre y aquí la idea es no somos dejados y para eso estamos nosotros como representantes de y considero que se equivocaron”, agregó que al abogado.

Además, el abogado también presentó una reforma al Código Penal del Estado para que el acecho digital sea castigado, aunque no se llegue a casos de extorsión como en el caso de la "Tía Paty".

Fue el pasado mes de marzo que dos administradores de esta página que compartía chismes de personas consideradas ‘influencers’ de Nuevo León, fueron capturados y vinculados a proceso por el delito de extorsión.


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