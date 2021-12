Aplauden desempeño de José Rubén Morones

El 1 de diciembre, Día del Químico, el doctor José Rubén Morones Ramírez se convirtió en el galardonado más joven del Premio IMIQ que otorga el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, distinción nacional para aplaudir a quienes contribuyen de manera significativa y destacada al crecimiento de esta disciplina.

Al investigador universitario se le otorgó el Premio Ing. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas 2021, en el área de innovación, investigación y desarrollo tecnológico en la ingeniería química, en ceremonia que se realizó en la Ciudad de México y en la que estuvo presente Luis Miramontes Vidal, hijo del destacado científico mexicano creador de la píldora anticonceptiva.

"Algo que me gustó de recibir este premio es justamente el área en que se me reconoció, porque soy Ingeniero Químico que me desarrollo en el área biotecnológica.