Blindarán a NL para aficionados de Países Bajos y Marruecos

El Gobierno de Nuevo León reforzará el operativo de seguridad con motivo de la llegada de miles de aficionados de Países Bajos y Marruecos, quienes asistirán al partido de Dieciseisavos de Final que se disputará el lunes en el Estadio Monterrey, así como por los eventos programados este domingo en el FIFA Fan Festival.

Tras la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, informó que las autoridades trabajan de manera coordinada para mantener el saldo blanco registrado durante los eventos mundialistas celebrados hasta ahora.

El funcionario señaló que para el encuentro se espera el arribo de entre 25 mil y 30 mil seguidores de Países Bajos, además de cerca de 12 mil aficionados provenientes de Marruecos, por lo que se implementarán ajustes en los operativos de vigilancia y movilidad.

Como parte de estas acciones, recordó que se decretó asueto en escuelas de todos los niveles para el lunes, con el objetivo de reducir la carga vehicular y facilitar la movilidad de visitantes y habitantes durante la jornada mundialista.



Asimismo, indicó que ya se afinan los últimos detalles para las transmisiones del partido de la Selección Mexicana en el FIFA Fan Festival del Parque Fundidora y en la Macroplaza, donde también se espera una importante asistencia de aficionados.

Los operativos de seguridad contemplan vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, carreteras, transporte público y sitios turísticos, con la participación de Fuerza Civil, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, además de representantes de la FIFA.