Definirán Línea 5 en noviembre de 2024

Tras participar en un foro de movilidad, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal señaló que será en noviembre de 2024 que se defina si la Línea 5 del Metro se hace elevada, a nivel o si no se realiza.

Lo anterior, después que Lourdes Garza, presidenta de la colonia Contry cuestionó sí se ha evaluado hacer la obra de manera subterránea, y agregó que si el gobierno actual no cuenta con el tiempo ni los recursos para hacerla de esa manera, se lo dejen a la siguiente administración.

Dentro de la sesión de preguntas y respuestas del evento "Reflexión sobre Movilidad y Desarrollo Urbano de la zona Metropolitana de Monterrey", el funcionario dijo que será hasta el próximo año que se tome una decisión, ya que para esa fecha no habrá intereses políticos que afecten el proyecto.

"Eso se va a definir en noviembre del 2024 cuando no haya problemas ni intereses políticos que generen distorsión, y en ese entonces no va haber ningún problema, lo que decida la gente en noviembre del 2024 se va a hacer en Garza Sada ya sea elevado a nivel, o no se hace, no hay problema", apuntó el funcionario.