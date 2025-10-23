Definirán en noviembre futuro legal de responsable de Trínitas

En la primera semana de noviembre se definirá el futuro legal de Jorge Olvera Rodarte, director y fundador de Trínitas, a quien se le señala de poner en riesgo un monto de hasta $2,500 millones de pesos de inversionitas.

Actualmente, Olvera Rodarte está imputado, pero no se le ha vinculado a proceso porque sus abogados han impedido la realización de las audiencias mediante argucias legales.

En la actualidad se le considera prófugo de la justicia porque no se presentó a la audiencia de imputación, pero falta la de vinculación a proceso.

El caso, le dijo a El Horizonte uno de los afectados, entró en fase definitoria para la primera semana de noviembre, cuando se llevará a cabo la última audiencia en el proceso penal contra el responsable de la Sofom, acusada de defraudar a regios por un monto estimado de $2,500 millones de pesos.

Esta audiencia se considera definitiva, ya que, después de que las dos citas anteriores fueran suspendidas mediante estrategias legales, el imputado ya no podrá cancelarla nuevamente.

“Por el otro lado, en el mes de noviembre se da la última audiencia en el proceso penal porque las dos anteriores, a través de estrategias legales, las suspendió".

Ahora será la última, ya que no puede cancelarla otra vez”, explicó uno de los afectados de Trínitas a El Horizonte.

“Esta audiencia, que es la primera semana de noviembre, será definitiva para saber qué le depara en cuanto al tema penal a este señor (Olvera Rodarte)”.

El resultado de esta audiencia será crucial para determinar el futuro legal del fundador de Trínitas en el tema penal.

Actualmente, el director de la Sofom, ubicada en San Pedro, se encuentra prófugo y se desconoce su paradero.

Según versiones, se encuentra radicando en Estados Unidos.

Además del proceso penal en su fase definitoria contra Rodarte, una jueza federal en la Ciudad de México admitió una demanda de concurso mercantil contra Trinitas, S.A. de C.V., una de las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom) más importantes de Nuevo León, la cual está acusada de un fraude que supera los 2,500 millones de pesos.

La juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, aceptó el pasado 16 de octubre la solicitud presentada por los acreedores para declarar a la empresa en concurso mercantil, específicamente en la etapa de conciliación.

“Efectivamente, ya aceptaron la demanda mercantil; ahora sigue el procedimiento legal que puede tomar un par de meses”, agregó uno de los defraudados de Trínitas".

Los demandantes solicitaron además que se decreten diversas medidas cautelares para garantizar la protección de los acreedores en relación con la masa concursal.

El Horizonte publicó que el número de víctimas de Trínitas ronda las 400, en su mayoría personas de la tercera edad que depositaron todo su patrimonio ante la promesa de altos rendimientos.

Además de las ocho denuncias existentes, hay entre 70 y 90 inversionistas que promovieron el concurso mercantil contra la empresa.

Directores huidos

La detención el 1 de octubre de Víctor Hugo “N” en Madrid, España, socio clave de Grupo Peak, acusado de fraude, ha detonado una nueva ofensiva en el caso de los megafraudes financieros que han sacudido a Nuevo León.

La ola de fraudes, orquestados por diversas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), dejó a cientos de regiomontanos con sus patrimonios perdidos, con un monto acumulado que, según estimaciones de El Horizonte, llega casi a los $5,000 millones de pesos.

La extradición y el proceso legal contra el directivo de Grupo Peak reavivan la urgente pregunta: ¿dónde están los otros cerebros detrás de estas millonarias estafas que siguen impunes?

Las autoridades centran su atención en la localización de otros directivos implicados en la red de desfalcos, entre los que destacan Arturo “N”, socio de Grupo Peak, señalado como pieza fundamental en la estructura del fraude; Rogelio de los Santos, presidente de Capital Tech, cuya empresa se acogió a un polémico concurso mercantil, y Jorge Olvera Rodarte, director de Trínitas, quien enfrenta una orden de aprehensión.

Rogelio de los Santos: Capital Tech

Rogelio de los Santos, presidente de Capital Tech, acusada de defraudar a unos 135 inversionistas, defendió los procesos legales en curso desde sus redes sociales, pero nadie sabe su paradero exacto.

En una carta en LinkedIn, el directivo expresó su confianza en que el proceso de concurso mercantil promovido por la empresa es el mecanismo legal para "cumplir con todos sus acreedores de manera clara y equitativa".

En el mes de agosto, la Jueza Primera de Distrito en la Materia Concursal, Olga Borja Cárdenas, aprobó un convenio de pago del 25% sobre los $815 millones de pesos que la financiera adeuda a sus inversionistas, luego de que el 71.58% de ellos respaldó la oferta.

La firma registró problemas en octubre del año pasado, lo que impidió pagar a sus clientes.

A pesar de las defensas, las cuentas bancarias de Capital Tech Financial (CFT) y de sus directivos, con un monto conjunto de alrededor de $140 millones de pesos, fueron embargadas por orden de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

Este veredicto se deriva de tres carpetas penales de investigación que la Fiscalía tiene abiertas contra De los Santos y otros miembros del Consejo.

Los embargos precautorios permitieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inmovilizar las cuentas en Banamex, Banorte y Scotiabank para salvaguardar los derechos de los afectados.

En medio de la polémica, De los Santos defendió su trayectoria en LinkedIn.

“Agradezco el apoyo recibido. CapitalTech promovió el concurso mercantil para cumplir con sus acreedores de forma legal y equitativa. Lamento los ataques personales. Mi compromiso con la integridad y el impacto positivo sigue firme. A seguir emprendiendo por el futuro de México”, escribió De los Santos.

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey se deslindó de las actividades particulares del directivo, aunque este sigue como presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera.

Jorge Olvera Rodarte: Trínitas

El caso de la Sofom Trínitas involucra a cerca de 400 inversionistas, en su mayoría personas de la tercera edad, que reclaman la devolución de sus ahorros por un presunto fraude que suma cerca de $2,500 millones de pesos.

Jorge Olvera Rodarte, director de Trínitas, enfrenta una orden de aprehensión y, según reveló uno de los afectados, huyó de la ciudad y se encuentra residiendo en Estados Unidos.

Para la primera semana de noviembre tiene una audiencia que se considera definitiva, ya que, después de que las dos citas anteriores fueran suspendidas mediante estrategias legales, el imputado ya no podrá cancelarla nuevamente.

Javier Flores, Fiscal General de Justicia de Nuevo León, confirmó que las denuncias formales en contra de la empresa comandada por Olvera Rodarte suman al menos 15 procesos formales.

Aunque el monto que se reclama en estas carpetas asciende a $300 millones de pesos, las denuncias iniciales habrían partido de $2,500 millones de pesos reclamados por particulares.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cumplió una orden de cateo en la financiera, ubicada en el sexto piso de la Torre Vasconcelos, donde se recuperaron equipos telefónicos y computadoras para su análisis.

Arturo 'N': Grupo Peak

Las autoridades han intensificado la búsqueda de Arturo “N”, socio de Víctor Hugo “N” y pieza clave en el esquema de fraude de Grupo Peak, quien sigue evadiendo a la justicia tras la detención de su colega en España.

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que se ha emitido una Ficha Roja a nivel nacional e internacional para dar con el paradero de Arturo “N”, lo que implica su búsqueda activa en cualquier estado o país.

"Está la ficha roja actualmente para todos los responsables de ese caso, se tiene la alerta roja, porque aquí en el país no se encuentra; es para cualquier estado o país en el que esté”, precisó el Fiscal.

La semana pasada, el órgano autónomo había revelado que existían entre ocho y 14 carpetas de investigación abiertas.

La emisión de la Ficha Roja subraya la sospecha de que Arturo “N” también habría huido del país, buscando evitar la acción de la justicia por el millonario desfalco a inversionistas regios.

