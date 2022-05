Denuncian abuso sexual contra una niña de 4 años

Señalan al papá y al abuelo paterno; madre de la menor asegura que el caso no avanza porque presunto responsable es abogado ligado con el pan de NL.

Una niña de cuatro años de edad fue abusada sexualmente presuntamente por su papá y también por su abuelo paterno, según una denuncia presentada ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Los presuntos agresores serían cercanos al Partido Acción Nacional (PAN) y uno de ellos habría sido funcionario público.

Analí Mojica, madre de la menor, denunció públicamente que dictámenes médicos confirmaron la agresión sexual y también la presencia de golpes en el cuerpo de la víctima.

El caso está en investigación en la agencia del ministerio público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de Monterrey de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Sin embargo, según la parte quejosa, a pesar de que presentaron las denuncias desde el 2 y 3 de noviembre del 2021, el caso no ha avanzado "como normalmente ocurre", porque uno de los agresores es persona cercana al PAN de Nuevo León e incluso fue contralor en un municipio.

La madre afectada y sus abogados pidieron no publicar los nombres de los presuntos responsables para no afectar las investigaciones y que no queden impunes.

Este caso comenzó luego de que la señora se divorció del papá de la pequeña.

Cabe precisar que el doble abuso habría sucedido dentro del período de convivencia que un juez ordenó entre la niña y su papá, que fue a partir de enero del 2021.

Según Mojica, la pequeña tenía comportamientos extraños y dialogando con ella fue como la mamá se enteró primero del presunto abuso del abuelo, y luego del presunto abuso del papá.

"Yo puse la denuncia en contra de su papá y su abuelo porque la niña un día estábamos jugando y la niña empieza a hacer un baile, y le digo yo que qué estaba haciendo y me dice: no, es que así me hace mi abuelo, y me agarra aquí, ¿cómo? yo me quedé impactada por lo que me está diciendo, y empieza mi niña, y me agarra aquí, y se acuesta y abre sus piernitas y me señala que la tocaba de sus partes", dijo la mamá.

- ¿El abuelo?, se le cuestionó. "Sí, y entonces mi niña, le dije ¿cómo? Me quede en shock", expresó.

El dictamen médico fue revelador pues se comprobó la agresión.

"Me dicen que tenía sus labios pegados y que me recomendaban que fuera a un particular, fui con una doctora particular, especialista, me dí cuenta que sí tenía un daño, que uno nunca quiere aceptar, habían abusado de ella", dijo la mamá de la menor.

"La niña señaló a su abuelo, y un mes anterior había señalado a su papá y que le había enseñado su parte y que le había dicho que así hacían pipí los hombres y que ella se salió corriendo del baño.

Al parecer, el papá y abuelo primero le bajaban la autoestima a la niña para luego consumar su propósito.

"Ella me decía que le pegaban, que le decían cosas de su ropa, que le criticaban su cabello y venía con golpes en sus brazos, con moretones aquí, como si la hubieran agarrado fuerte, ella empezó a tener pesadillas, se hacía pipí en la cama, se arrancaba su cabellito", recordó.

La mamá expuso que, tras recibir la denuncia, la Fiscalía se saltó el protocolo y nunca le notificó al DIF, pese a que debió hacerlo.

El caso sigue sin avanzar, y ella presume que hay influyentismo del papá, quien es abogado ligado al PAN y quien presume haber sido contralor en el Concejo Municipal que gobernó Zuazua tras la anulación de las elecciones de la presidencia municipal.

Y años antes, fue "diputado" de un parlamento juvenil en el Congreso Local, un ejercicio que hace el Poder Legislativo para despertar la participación de los menores como representantes de la comunidad.

"Pienso que puede ser por parte del papá de mi hija el influyentismo porque es abogado y trabaja para un partido político, para el Partido Acción Nacional", señaló.

El abogado Miguel Balderas, representante legal de la mamá, explicó que el caso está en etapa de investigación desformalizada.

"Por parte del padre de la menor, Fiscalía lo ha determinado como acoso sexual, por parte del abuelo de la menor lo están tipificando como abuso sexual", señaló.

Asegura que como la carpeta está lista, se debe solicitar la formulación de imputación, ya que la mamá aportó suficientes pruebas.

"Lo que queremos es que la Fiscalía, en base a los datos que hemos aportado, pueda solicitar la audiencia de formulación de imputación.

"Que nos den la oportunidad de un juez de control valore todos los datos de prueba que tengamos y que la formulación e imputación se pueda formular y pedir la vinculación por un delito más grave.

"Lo que queremos es la verdad histórica de los hechos y el acceso a la justicia, como la marca la Constitución y la Ley de Víctimas", insistió, "que este delito no quede impune, porque es un delito" , dijo el abogado.

La mamá exigió todo el peso de la ley para los responsables.

"Yo sólo pido justicia para mi hija, que avance, que avance, porque ha sido muy difícil todo esto", aseveró.

La mamá exigió que el papá y el abuelo de la niña paguen por los presuntos delitos de abuso sexual, equiparable a violación, acoso sexual y corrupción de menores.