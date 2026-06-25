Denuncian obra inconclusa con aguas negras en colonia Industrial

Los habitantes hicieron un llamado a la dependencia responsable para que concluyan los trabajos y atiendan la situación, que genera riesgo constante

Habitantes de la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, denunciaron una obra inconclusa a cargo de Agua y Drenaje de Monterrey, la cual mantiene aguas negras estancadas y representa un riesgo sanitario para la zona.

El hecho se registra sobre la calle Melchor Múzquiz, en su cruce con la calle Miguel Nieto, donde la excavación permanece abierta y sin señalamientos adecuados, generando malos olores y proliferación de insectos.

De acuerdo con vecinos del sector, la obra fue abandonada desde hace varias semanas sin que se observe avance alguno, lo que ha provocado preocupación por posibles enfermedades y afectaciones a peatones y automovilistas.

Los habitantes hicieron un llamado a la dependencia responsable para que concluyan los trabajos y atiendan la situación; hasta el momento, no se ha informado el motivo del retraso ni el estatus de la intervención.