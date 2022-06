Desaparecen jóvenes de Ciénega de Flores

Dos jóvenes procedentes del municipio de Ciénega de Flores desaparecieron cuando viajaban rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Se trata de Carlos García Quiroga de 25 años de edad, y de Luis Ángel García Alfaro, de quienes se desconoce su paradero desde la mañana de ayer jueves 9 de junio.

Ambos circulaban a bordo de un vehículo Dodge Attitude 2015 en color gris claro con placas RXD744A.

A través de redes sociales, familiares compartieron que se perdió completo contacto con los jóvenes.

"No sabemos si llegaron o no a su destino, ya que no le llegan los mensajes ni entran las llamadas", compartió el hermano de uno de los desaparecidos.