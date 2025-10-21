Desaparecen habitantes de Allende en Reynosa, Tamaulipas

Habitantes del municipio de Allende están siendo buscados por sus familiares, quienes acudieron a Reynosa, Tamaulipas, donde perdieron toda comunicación.

Uno de los desaparecidos fue identificado como Iván Alejandro Oyervidez Ayala, de 29 años de edad.

Otra de las personas desaparecidas fue identificada como José Luis Garza Guerra.

Y un tercero del que no se tienen datos generales.

De acuerdo con la información de sus familiares, los hombres salieron con rumbo a Reynosa, Tamaulipas, con un amigo en un tráiler sin caja para ir por otro tráiler.

La última comunicación fue el sábado alrededor de las 11:45 de la noche y de ahí no se sabe nada de los jóvenes desaparecidos de Allende.

Sus familiares interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades del grupo especializado de búsqueda inmediata de la agencia Estatal de Investigaciones.

La Fiscalía ya difundió los boletines de búsqueda para tratar de dar con el paradero de las personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas.





Comentarios