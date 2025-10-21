Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_1_8f4e590692
Nuevo León

Desaparecen habitantes de Allende en Reynosa, Tamaulipas

La Fiscalía ya difundió los boletines de búsqueda para tratar de dar con el paradero de las personas desaparecidas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas

  • 21
  • Octubre
    2025

Habitantes del municipio de Allende están siendo buscados por sus familiares, quienes acudieron a Reynosa, Tamaulipas, donde perdieron toda comunicación.

Uno de los desaparecidos fue identificado como Iván Alejandro Oyervidez Ayala, de 29 años de edad.

Otra de las personas desaparecidas fue identificada como José Luis Garza Guerra.

Y un tercero del que no se tienen datos generales. 

De acuerdo con la información de sus familiares, los hombres salieron con rumbo a Reynosa, Tamaulipas, con un amigo en un tráiler sin caja para ir por otro tráiler.

La última comunicación fue el sábado alrededor de las 11:45 de la noche y de ahí no se sabe nada de los jóvenes desaparecidos de Allende. 

Sus familiares interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades del grupo especializado de búsqueda inmediata de la agencia Estatal de Investigaciones.

La Fiscalía ya difundió los boletines de búsqueda para tratar de dar con el paradero de las personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas.

INFO 7 UNA FOTO.jpg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
Whats_App_Image_2025_10_21_at_9_58_57_PM_6e18f0ce89
Emiten reporte de búsqueda de mujer desaparecida en San Pedro
Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_58_50_PM_94e2cf83ca
Transformarán Las Sabinitas en Guadalupe en un área verde
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_12_01_16_PM_1_a040f2fc03
Vendedores de flores en Saltillo se preparan para Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_21_at_3_58_19_PM_60a2621f45
María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista
Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_34_11_PM_d226fb5036
Comerciantes del centro de Saltillo piden equidad en operativos
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
publicidad
×