Estudia Agua y Drenaje como combatir problema de sarro

Debido a que el sarro que tapa las tuberías es uno de los factores que ha provocado la falta de agua en algunas casas de la ciudad, Agua y Drenaje de Monterrey informó que ya se encuentra estudiando la problemática para buscar una solución.

El director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que se tienen detectadas diversas zonas en donde, a pesar de que hay agua en la tubería, la baja presión que se provoca con la modulación hace que en algunas casas no sea suficiente.

“Los carbonatos, sulfatos que vienen en el agua diluidos, que se comienzan a acumular, particularmente lo que es el agua caliente y sobre todo cuando se trata de tuberías de fierro galvanizado, son estas condiciones las que provocan con mayor frecuencia esas acumulaciones de sarro. Al tener sarro en la tubería disminuye su diámetro y al tener una presión menor se puede presentar esta sensación de que no hay agua o hay muy poca', reportó el director la paraestatal.

Barragán agregó que otro de los temas por los que se presenta falta de agua en algunas colonias es por los pozos y la falta de agua en los tanques.

“La estrategia que estamos teniendo es tener siempre los tanques con agua para que no tengamos un problema como el que se presentó el año pasado, si en algunas zonas se está bajando el tanque demasiado, si tenemos que cerrarla temporalmente para que el tanque no se quede vacío y que no tengamos un problema de falta de agua prolongado”, explicó.