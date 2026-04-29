Trump analiza posible reducción de tropas en Alemania

Estados Unidos podría reducir su presencia militar en Alemania, pues este miércoles el presidente Donald Trump señaló que se está estudiando la posibilidad de retirar tropas del país europeo.

Mediante su cuenta de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense dio a conocer este posible movimiento.

"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", escribió Trump.

Además, Trump agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Este mensaje llega dos días después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha "humillado" a su Administración durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

Actualmente, EUA mantiene cerca de 400,000 elementos en Alemania, lo que lo convierte en el país de Europa con mayor presencia militar estadounidense.

Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones.

Según el Ejército de Estados Unidos en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.

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