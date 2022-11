Regios madrugan para realizar cambio de placas

Cientos de personas madrugaron para cambiar sus placas en el módulo del Instituto de Control Vehicular ubicado en el Pabellón Ciudadano.

Bien abrigados, con bebidas calientes y hasta con sillas, los interesados comenzaron a hacer fila desde las 6:00 de la mañana, aún y cuando las puertas de la dependencia estaban programadas para abrir dos horas después.

'Me traje una silla porque no aguanto ya, no sabía cuanto tiempo iba a estar parada y me la traje para estar tranquila', comentó Carmén Jiménez.