Sorprende a regios cielos despejados y azul intenso

Los habitantes de la urbe regia fueron sorprendidos este fin de semana por un panorama poco habitual en meses recientes: cielos azules, limpios y completamente despejados que permitieron una visibilidad total de las montañas.

El hecho causó revuelo en redes sociales, donde los ciudadanos acuñaron el término “Monterrey 4K” o “cielo mundialista” destacando la coincidencia de estos días despejados con el arranque de la justa mundialista en suelo regio.

Este sábado, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) reportó índices de buena calidad del aire en la mayoría de sus estaciones, confirmando que la urbe regia atraviesa uno de sus mejores momentos ambientales en lo que va del año.

De acuerdo con el Observatorio del Aire Monterrey, esta mejoría no es casualidad, sino que responde a factores meteorológicos propios de la temporada.

“Históricamente, junio suele ser un mes donde mejoran las condiciones de calidad del aire derivado de una mayor temperatura, presencia de vientos, algo de lluvias y en general una atmósfera inestable. Es por esto que hoy en día podemos ver cielos más limpios”, informó el organismo.

Especialistas destacaron que, según datos del informe nacional de calidad del aire y el PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire), los meses con mayores índices de contaminación por partículas (PM2.5) suelen concentrarse en el periodo de noviembre a mayo, cuando la estabilidad atmosférica atrapa los contaminantes a baja altura.

“Los meses con mayores índices de contaminación atmosférica por partículas suelen ser de noviembre a mayo”, se agregó.

El Observatorio subrayó que la solución al problema ambiental va más allá de acciones aisladas.

“Ojalá fuera tan sencillo como 'apagar' una chimenea o que ciertos vehículos dejen de circular. La dinámica de la atmósfera es un factor que juega un papel crucial en lo que respiramos y debe ser considerada en la gestión de la calidad del aire de nuestra región”.

Otros expertos señalan que las lluvias recientes han actuado como un "lavado natural", limpiando considerablemente la atmósfera arrastrando las partículas suspendidas y permitiendo que los regios disfruten de un respiro tras meses de contingencias ambientales.

Factores como las lluvias, las ráfagas de viento y la inestabilidad atmosférica se han conjugado para limpiar el horizonte, permitiendo la visibilidad excepcional que se registra en los últimos días.

Hacen petición para saber el por qué del 'cielo mundialista'

A través de la plataforma Change.org, se lanzó la petición titulada "Cielo azul, cielo nublado en nuestro Monterrey", mediante la cual ciudadanos exigen a las autoridades estatales y ambientales una explicación técnica sobre cómo se logró limpiar la atmósfera de manera tan radical en fechas recientes.

La iniciativa surge tras observar que este sábado al indicar que la urbe regia registró niveles de pureza en el aire pocas veces vistos en los últimos años.

El mensaje central de los firmantes es claro: si fue posible lograrlo durante el Mundial, debe ser posible mantenerlo de forma permanente.

“Que las autoridades correspondientes, investiguen la causa de cómo se logró prácticamente contaminación nula en fechas mundialistas (11 de junio 2026) y conseguir que se mantenga de esa forma”, se lee en el texto de la petición.

Tras comprobarse que la metrópoli es capaz de presumir cielos completamente limpios, la ciudadanía ha volcado su atención hacia las autoridades para cuestionar qué industrias o fuentes fijas detuvieron sus emisiones durante el torneo internacional.

'Ven que si se puede! No es tema 100% de los autos'

Bajo la consigna "¡Por un cielo mundialista en Monterrey por siempre!", los usuarios reclaman que el derecho a respirar aire limpio no sea exclusivo de una temporada de eventos internacionales.

“Por tu salud, por los más pequeños, por dejar un mejor mundo... mantengamos así limpio el aire de nuestra área metropolitana”, sostienen los impulsores de la firma.

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