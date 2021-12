Responden Uber y DiDi; señalan beneficiados son choferes

Uber y DiDi se defendieron ayer de las críticas por parte de los usuarios quienes en las últimas semanas han reportado viajes con un costo de hasta tres veces más.

Ambas plataformas de taxis señalaron que el principal beneficiado de estas ´´tarifas dinámicas" son los choferes.

Las plataformas Uber y Didi señalaron que esto se debe a que desde que se reactivaron las actividades económicas, los viajes aumentaron 30 por ciento.

Uber indicó que el incremento de viajes durante esta época decembrina se vuelve una oportunidad para que los conductores obtengan más ganancias.

Por su parte, la plataforma DiDi señaló que las tarifas dinámicas también benefician a los conductores, pues dinero adicional por estas se va a recompensas para ellos.

No será fácil para los diputados de Nuevo León meterle ´´control de precios" a las tarifas de Uber y DiDi como prometen hacerlo, dijeron expertos a El Horizonte.

Antes de entrar de lleno a una regulación de las tarifas de los taxis de aplicación, es necesario que los legisladores cuenten con toda la información y determinen si esto no afectaría la calidad del servicio, afirmó el economista, Julio César Arteaga.

Señaló que a simple vista no se ve que se cumplan las condiciones para aplicar una regulación, pero que eso habría que analizarse en mesas de discusión.

Explicó que si las plataformas digitales aplican una tarifa elevada cuando se presenta una mayor demanda de usuarios es porque tienen conocimiento en el mercado. Manifestó que existen tres puntos en los que es bueno aplicar una regulación, sin embargo, de no contar con esos puntos la regulación podría no necesitarse.

"La teoría económica en términos de cuándo es bueno regular o cuando es bueno intervención en tres casos muy específicos, cuando las empresas ejercen poder de mercado, aunque habría que analizar porque existen algunas alternativas; el segundo es cuando no exista un mercado que este no es el caso, porque sí existe un mercado por el transporte.

Sin embargo, indicó que habría que conocer quien tiene mayor información para analizar si es conveniente o no la regulación, pues agregó que, en algunos casos, aunque se aplique la regulación esta no se respeta.

"Se puede legislar y decir que está regulado, pero si la regulación no se lleva a cabo no sirve de mucho... puede ser que una regulación si se haga y en el papel se vea muy bonito, pero en ciertos momentos se pueden no respetar, entonces una mala regulación no es mejor que el mercado", añadió.