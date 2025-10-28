Anuncian nuevas rutas de Regio Ruta y extienden las existentes

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza anunció la ampliación de cuatro rutas y la creación de dos nuevas del programa Regio Ruta, con el objetivo de fortalecer la movilidad y ofrecer más opciones de transporte gratuito en la ciudad.

Durante una conferencia en el Palacio Municipal, el mandatario explicó que los cambios se definieron tras estudios técnicos y el trabajo conjunto con diputadas y diputados locales y federales, quienes detectaron la necesidad de ampliar la cobertura en distintos distritos.

Las rutas ampliadas son:

Circuito A (Macroplaza–Mederos–La Rioja), que ahora ingresa al Campus Mederos de la UANL.

Circuito B (Alianza–Talleres–Valle Verde), extendido hacia el Metro Talleres, Calle Drosera y el Hospital de Cardiología No. 34.

Circuito C (Fomerrey 35–San Bernabé–Tierra y Libertad), que llega a la Universidad Emiliano Zapata.

Circuito E (Macroplaza–Félix U. Gómez–Moderna), con nuevas paradas en el Metro Zaragoza, Mercado Juárez y Parque del Chorro.

Además, se anunciaron dos nuevas rutas:

Circuito F (Macroplaza–Sierra Ventana–San Ángel), que conecta con el Tec de Monterrey, Parque Canoas y Av. San Ángel.

Circuito G (Cedros–Hospital Universitario–Obispado), con destinos como la Facultad de Medicina y el Metro Hospital.

Estas modificaciones y nuevas rutas estarán en funcionamiento a partir del 17 de noviembre para todos los usuarios.

El alcalde destacó que el servicio sigue siendo gratuito los siete días de la semana y que ya se han realizado más de 732 mil viajes desde julio.

"Estas ampliaciones y nuevas rutas responden a lo que la ciudadanía nos ha pedido: más opciones de traslado y mejor cobertura”, señaló el mandatario municipal.

El programa Regio Ruta se mantendrá activo durante toda la administración municipal y que se seguirá actualizando según las necesidades de los usuarios.

