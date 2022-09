Sancionan a empresa por incumplir con nuevos camiones

Las 800 nuevas unidades que formarán parte de la reestructura del transporte público han registrado atraso en su llegada a Nuevo León, lo que ha provocado que la empresa TICSA ya ha sido penalizada por ello con al menos $1 millón de pesos y de seguir atrasándose seguirán siendo penalizados.

En rueda de prensa, Nuevo León Informa, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que solo ha llegado el 10% de las unidades, de las cuales 30 ya están en operación desde el 22 de mayo y 20 se incorporaron apenas el 9 de septiembre a la ruta 126 de Santa Catarina

"Es importante señalar que solamente han llegado el 10% de las unidades del contrato de 800, ya que el proveedor ha incumplido con las fechas de entrega, se han estado aplicado sanciones por incumplimiento, en tanto no se cumpla con el calendario establecido seguirán implementando sanciones", indicó Villarreal.

Por su parte, el director del Instituto de Movilidad, José Manuel Valdez, señaló que la fecha de entrega está pactada para el próximo 19 de septiembre y ante ello descartó que vaya a ser recalendarizada, por lo que también reiteró que de no cumplir seguirán siendo penalizados.

"No hay una fecha diferente, no estamos de acuerdo en recalendarizar la fecha de entrega, la última fecha de entrega de las unidades es el día 19 de septiembre y no la vamos a mover, sino están para ese día las unidades, la totalidad, aplicaremos las sanciones que se han venido generando durante el tiempo de incumpliendo.