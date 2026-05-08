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Sancionan a Valverde y Tchouaméni con medio millón de euros

El conflicto entre ambos mediocampistas comenzó durante una práctica en la ciudad deportiva del Real Madrid y escaló posteriormente en el vestidor.

  • 08
  • Mayo
    2026

El Real Madrid impuso una fuerte sanción económica a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni luego de la pelea protagonizada por ambos jugadores durante un entrenamiento en Valdebebas, incidente que derivó en la hospitalización del mediocampista uruguayo.

El club español informó que cada futbolista deberá pagar una multa de 500 mil euros, equivalente a más de medio millón de dólares, tras concluir el expediente disciplinario abierto después del altercado ocurrido esta semana.

Real Madrid confirma castigo económico

A través de un comunicado oficial, el conjunto merengue detalló que ambos jugadores comparecieron ante el instructor del caso y mostraron arrepentimiento por lo sucedido.

“Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, señaló el Real Madrid.

La institución también explicó que Valverde y Tchouaméni ofrecieron disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, además de aceptar la sanción determinada por la directiva.

Con esta resolución, el club dio por cerrados los procedimientos internos relacionados con el incidente.

La pelea terminó con Valverde hospitalizado

El conflicto entre ambos mediocampistas comenzó durante una práctica en la ciudad deportiva del Real Madrid y escaló posteriormente en el vestidor.

De acuerdo con reportes de medios españoles, las tensiones entre los jugadores se habían acumulado durante varios entrenamientos, en medio de un ambiente complicado dentro del equipo tras una temporada marcada por malos resultados y conflictos internos.

Durante el altercado, Valverde sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una herida en la frente y un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladado a un hospital como medida preventiva.

El mediocampista uruguayo deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, siguiendo el protocolo médico establecido para este tipo de lesiones.

Tchouaméni podría jugar el Clásico

Pese a la gravedad del incidente, el Real Madrid descartó aplicar una sanción deportiva, por lo que Tchouaméni estaría disponible para disputar el Clásico frente al Barcelona este domingo.

En contraste, Valverde no podría participar debido a su proceso de recuperación tras el golpe sufrido durante la pelea.

La situación ha generado distintas reacciones en España y aumentó la atención sobre el ambiente dentro del vestidor merengue, especialmente en la recta final de la temporada.


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